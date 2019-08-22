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رياضة

فريق رجال اليد بـ النادي الأهلي يواجه أصحاب الجياد وديا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:27 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة ودية، اليوم الخميس أمام نظيره، فريق أصحاب الجياد، ضمن معسكر الإعداد القصير المقام في الإسكندرية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وأصحاب الجياد في الرابعة عصرا في صالة القوات المسلحة بالإسكندرية، ويسعى خلالها الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين للموسم الجديد بشكل مناسب.

وكان الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي قد دخل معسكر إعداد قصير أمس الأربعاء في الإسكندرية وينتهي مساء غد الجمعة.

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