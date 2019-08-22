طريقة عمل صدر الفراخ المشوية بالزعتر.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد أسهل طريقة لـ عمل صدور فراخ مشوية عبر برنامج "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم، الخميس.



وتضمنت مقادير عمل صدور فراخ مشوية:

نصف كيلو صدور شرائح

معلقة صغيرة ثوم بودرة

معلقة صغيرة بابريكا

معلقة صغيرة زعتر مجفف

معلقة خل

زيت زيتون

ملح فلفل



ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل صدور فراخ مشوية خطوة بخطوة شاهد الفيديو..

