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لإنشاء محطات صرف.. تسليم 3 قطع أراض في المنوفية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:11 م
صدى البلد
محمد امين
سلّم اللواء ضياء الدين حسب الله، رئيس مجلس مدينة الشهداء، ثلاث قطع أراضٍ بقرى المركز الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطات رفع صرف صحي عليها.

وبحسب بيان، جرى اليوم تسليم الاراضي الخاصة بقري كفر السبع وقرية السوالمية، كما تم تسليم الأرض الخاصة بقري عزبة هجرس، وذلك لبدء العمل في إنشاء محطات الرفع للصرف الصحي.

جدير بالذكر أن المشروع سوف يتم العمل به بالشراكة بين شركة ايجيكو للنصر والانشاءات والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد ضياء حسب الله رئيس مجلس المدينة علي تذليل جميع العقبات والصعاب التي مش شأنها تعطيل العمل بالمحطات.
لإنشاء محطات صرف.. تسليم 3 قطع أراض في المنوفية
لإنشاء محطات صرف.. تسليم 3 قطع أراض في المنوفية
لإنشاء محطات صرف.. تسليم 3 قطع أراض في المنوفية
لإنشاء محطات صرف.. تسليم 3 قطع أراض في المنوفية

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