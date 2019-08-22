القومي للإعاقة يتابع واقعة الاعتداء على شاب معاق ذهنيا فى الشرقية

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن تواصله مع الجهات المعنية المختلفة في واقعة تعرض شاب من ذوي الإعاقة الذهنية، للاعتداء عليه بالضرب والتعذيب داخل محل حلاقة في قرية كفر إبراش، بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية.



وكلف الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فريق عمل من المجلس لمتابعة هذه الواقعة وتقديم كافة سبل المساندة للشاب المعتدى عليه.



وقال الدكتور أشرف مرعي، في بيان اليوم، إن المجلس يعمل بشكل مستمر على اتخاذ كافة التدابير اللازمة والتنسيق بين الجهات المختلفة والأجهزة المعنية لمجابهة أي انتهاك يتعرض له الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبًا الجهات المعنية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في هذه الواقعة في ضوء ما تشكله هذه الجريمة من إساءة لكرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدًا بسرعة إستجابة وزارة الداخلية في إلقاء القبض علي 2 من المتهمين في هذه الواقعة.