حقيقة إصابة عايدة رياض بـ السرطان مرة أخرى بعد شفائها

أكدت الفنانة عايدة رياض أنها بصحة جيدة ، وأن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من شائعات عن عودة إصابتها بمرض السرطان من جديد بعد شفائها منه، أمر عار تمامًا عن الصحة .



واضافت " عايدة رياض " فى تصريحات لـ صدى البلد، ان تلك الشائعة لا أساس لها من الصحة وانتقلت عن طريق سوء فهم من مراسلة تليفزيونية خلال تغطيتها لحفل الافتتاح الخاص بمهرجان المسرح القومى الذى حضرته عايدة رياض ، مؤكدة انها تواصل حاليًا تصوير دورها ضمن احداث مسلسل حواديت الشانزلزيه.



يذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من بطولة إياد نصار، مي سليم، إنجي المقدم، إدوارد، منه جلال، عمر الشناوي، هاجر الشرنوبي، إنعام سالوسة، حمدي الوزير، أماني كمال، عايده رياض، فريده سيف النصر، رباب ممتاز، جينا سليم، سارة عادل.



العمل من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن قصه أيمن سليم وسيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.

