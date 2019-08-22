60 مليون جنيه من التخطيط.. محافظ جنوب سيناء يطلق مبادرة التخلص من الأكياس البلاستيكية

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء منطقة البلوهول بمدينة دهب، استعدادا لتطويرها بالتعاون مع وزارة البيئة، وبحث المحافظ تطوير منطقة " البلوهول" بدهب بالتنسيق مع وزارة البيئة والتي تعتبر مزارا سياحيا رئيسيا بالمدينة.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ بالمدينة في اطار جولاته الميدانية للتعرف على المشكلات ودراسة حلولها مع المختصين علي ارض الواقع.



بدأ المحافظ جولته بلقاء بمقر مجلس المدينة استمع خلاله لبعض المشكلات من رئيس المدينة وتم حل بعضها ودراسة البعض الاخر حيث تم توفير استراحة للمدرسين بمدينة دهب، وتخصيص دور بمدرسة الصنايع لطلبة المدرسة الفنية الفندقية لحين انشاء مدرسة فندقيه على الأرض التي تم تخصيصها.



كما استمع لشرح واف من الدكتور خالد أبوهاشم، مدير عام الصحة لمقترحات تطوير مستشفي دهب ، والاستعدادات الخاصة بالتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء ضمن خمس محافظات اخري علي مستوي الجمهورية، وطالب وكيل وزارة الإسكان بعرض المشروعات المطلوبة في اطار التنمية الشاملة والتي قامت وزارة التخطيط بإدراج مبلغ 60 مليون جنيه لها.



وتفقد المحافظ منطقة العصلة واستعرض خطة تطويرها والاعمال التي سيقوم بتنفيذها صندوق تطوير العشوائيات.



كما استعرض المحافظ خلال الجولة موقف محطة التحلية وتوفر مياه الشرب لاهالي المدينة وكذا موقف محطات الصرف الصحي.



وأعلن فودة عن مبادرة استخدام بدائل الأكياس البلاستيكه باعتبار دهب اولي مدن المحافظة بالتنسيق مع وزارة البيئة حيث سيتم دعم المحافظة بعدد من الأكياس الورقية والقماش الصديقة للبيئة القابلة لإعادة الاستخدام وتوزيعها علي المنشآت والمواطنين، ونشر ثقافة استخدامها والاعتماد عليها كبديل للأكياس البلاستيكية والتوعية بأضرار الأكياس البلاستيكية على البيئة والكائنات البحرية والحيوانات والطيور، وبالتعاون مع جمعية حماية طبيعة البحر الأحمر، وذلك تمهيدا لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها تدريجيا بالأكياس المصنوعة من القماش للحفاظ علي البيئة.



كما تفقد السد والبحيرة الصناعية بوادي البيضا بدهب والذي أنشاته وزارة الموارد المائية، بناء على طلب المحافظ لحماية منطقة العصلة بدهب والتي يعيش بها ما يقرب من 20 ألف نسمة وتضم فنادق ومخيمات سياحية.



وتفقد فودة وحدة مرور دهب مشددا علي استكمال مقر نيابة المرور ودعمها للتخفيف عن كاهل المواطن وعدم اضطراره للسفر الي شرم الشيخ.



وزار فودة الشيخ محمود احد عواقل مدينة دهب بوادي مجيرح للاطمئنان عليه ضمن اللقاءات الوديه المعتادة لمحافظ جنوب سيناء.