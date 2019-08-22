ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصرف للأرامل.. لو عاوز تصرف نفقات الجنازة فى قانون المعاشات الجديد اتبع الخطوات التالية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:01 م
المعاشات
المعاشات
معتز الخصوصى
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على القانون رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعد أن اقرره بمجلس النواب.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارا من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويعتبر قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع، خاصة وأنها تمس شريحة كبيرة من الشعب المصرى، ومنح القانون عدد من المزايا للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وحددت المادة رقم 32 من القانون الإجراءات المتبعة للحصول على نفقات الجنازة:

- تصرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر.

- تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها.

-يقوم أي من المذكورين والمستحقين بنفقة الجنازة بتقديم طلب للتأمينات الاجتماعية.

- يجب صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

عنتيل كفر حجازي : مكنتش فاكر الموضوع هيكبر.. وصورت فيديوهات الرذيلة للاحتفاظ بها .. تفاصيل

رغم طلب والدهما.. رفض الإفراج عن أشقاء كيم كاردشيان الباكستانية المتهمين بقتلها

كيفية استخراج شهادة الميلاد الكمبيوتر من الإنترنت والهاتف المحمول

15 مليار جنيه استثمارات سعودية جديدة في طريقها إلى السوق المصرية

محمود حميدة جرحنى .. ريهام سعيد تكشف سبب الهجوم على حملة السمنة

قوات الجيش الليبي تنجح في التقدم نحو غريان جنوب طرابلس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود ضيق.. صبا مبارك بإطلالة جريئة

في جلسة تصوير جديدة.. دوللي شاهين بالجلابية المقلمة

بإمكانيات متعددة.. الانتهاء من إنشاء مركز شباب الشيخ زايد ببورسعيد .. صور