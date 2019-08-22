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ميليشيا الحوثي تجدد قصف مطاحن البحر الأحمر بالحديدة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:51 م
ميليشيا الحوثي تجدد
ميليشيا الحوثي تجدد قصف مطاحن البحر الأحمر بالحديدة
أ ش أ
جددت ميليشيا الحوثي مساء اليوم /الخميس/ قصف مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة غرب اليمن، بعد أسابيع من إعلان الحكومة اليمنية الشرعية، عن جاهزية المطاحن التي تحوي آلاف الأطنان من القمح التابع لبرنامج الأغذية العالمي، لاستئناف الإنتاج.

وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن مقذوفا مدفعيا من سلاح الهاون أطلقته ميليشيات الحوثي من مناطق تمركزها، سقط في أحد المباني بمطاحن البحر الأحمر .

وأشار المركز إلى أن القصف الذي شنته الميليشيات أدى إلى اشتعال النيران في المكان؛ مما خلّف أضرارا كبيرة فيه.

وتضم مطاحن البحر الأحمر مخازن لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وتحتوي على كميات كبيرة من الحبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر، وتقع قرب خطوط التماس.

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