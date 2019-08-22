البريطانيون في المقدمة.. أكثر الجنسيات سفرا عبر الرحلات الدولية في 2018

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، في تقريره الخاص، حول الإحصائيات العالمية للنقل الجوي لعام 2018، أن البريطانيين أكثر الجنسيات سفر عبر الرحلات الدولية خلال العام الماضي، بسفر نحو 126.2 مليون راكبا.



وأوضح التقرير السنوي الخاص بالإياتا، أن الأمريكان يأتوا في المرتبة الثانية، بسفر نحو 111.5 مليون راكبا، يعقبها ركاب جمهورية الصين الشعبية، بتسجيل سفر 97 مليون راكبا.



وأشار إياتا، إلى أن الركاب الألمان جاءوا في المرتبة الرابعة بسفر 94.3 مليون، وجاء الفرنسيون في المرتبة الخامسة بسفر 59.8 مليون مسافر خلال 2018.



وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا، قال إن شركات الطيران نقلت، 4.4 مليار راكب في رحلات مجدولة خلال 2018، محققة زيادة بنسبة 6.9% عن عام 2017، أي 284 مليون رحلة جوية إضافية.