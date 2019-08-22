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نتنياهو يعترف باستهداف مواقع عسكرية في عدة دول عربية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:38 م
نتنياهو
نتنياهو
أحمد سيف الدين

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن وجود نشاطات عسكرية تقوم بها دولة الإحتلال في العديد من الدول العربية، وخصوصا العراق لمجابهة النفوذ الإيراني في تلك الأماكن.

ووفقا لما قاله نتنياهو إن إيران تقيم قواعد عسكرية ضد إسرائيل في العراق ودول إخري في الشرق الأوسط وأن حكومة الإحتلال تعمل لمجابهة تواجد طهران هناك.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي ان بلاده تقوم أيضا بالعديد من النشاطات ضد إيران في مناطق أخرى.

قال تنياهو، وقفقا لما نشره موقع "أي نيوز 24" إن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات عسكرية في العراق ودول أخري في الشرق الأوسط حيث تقيم إيران قواعد ضد إسرائيل.

صرح نتنياهو أن إيران تقيم قواعد ضد إسرائيل في العراق واليمن وسوريا ولبنان.

جاءت تلك التصريحات بعد التفجيرات التي نفذت في عدد من المنشآت المرتبطة بإيران والتي تنتمي إلى القوات شبه العسكرية في العراق في الأسابيع الأخيرة، اتُهمت إسرائيل بشن غارات جوية وافقت عليها الولايات المتحدة وروسيا للقيام بتلك التفجيرات.

في وقت سابق تعرض مستودع أسلحة تابع لجماعة مسلحة تدعمها إيران في قاعدة صقر العسكرية لهجمات الأسبوع الماضي، ألقى نائب رئيس بلدية العراق السابق باللوم على إسرائيل في الهجوم.

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