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حسناء الخارجية الروسية ترقص على أنغام قوقازية.. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:18 م
المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
شريف سيد
ظهرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاوفا، وهي ترقص على أنغام قوقازية، برفقة فرقة موسيقية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المقترحات التي طرحت مؤخرا بشأن إحياء صيغة "الثماني الكبار" (G8) بمشاركة روسيا، "غير جدية".

تولت ماريا فلاديميروفنا زاخاروفا، إدارة دائرة الصحافة والإعلام بوزارة الخارجية الروسية في 10 أغسطس 2015، خلفا لألكسندر لوكاشيفيتش.

لدى هذه الحسناء طفلة تدعى مريانا أنجبتها في أغسطس من عام 2010.


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