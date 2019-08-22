سراج يتحدث عن استعدادات الموسم الجديد.. ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

أكد أحمد سراج، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي (مواليد 2001) أن فريقه استعد بشكل جيد للمشاركة في بطولة الجمهورية التي تنطلق غدًا الجمعة بمباراة سموحة، والتي يسعى خلالها ناشئو الأهلي للحفاظ على لقبهم الذي تحقق في الموسم الماضي.



أكد سراج، أنه رغم الضغط الكبير على الفريق بسبب ضيق المدة الزمنية لفترة الإعداد والتي لم تزد عن 4 أسابيع فقط. إلا أن اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا ولديهم استعداد كبير للتتويج بالبطولة، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو طلب الكابتن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، بأن تبدأ بطولة الجمهورية لمواليد 2001 في وقت مبكر بسبب الارتباطات الدولية للمنتخب، وهو الأمر الذي لم يرفضه الأهلي مطلقًا، تأكيدًا لدوره المساند للمنتخبات الوطنية دائمًا.



وتمنى مدرب الأهلي أن يكرر فريق 2001 ما فعله الموسم الماضي ويحقق لقب بطولة الجمهورية مجددًا، مؤكدًا أنه كان يعمل على ذلك هو والجهاز الفني منذ اليوم الأول لفترة الإعداد، مشيرًا إلى أن مواجهة الزمالك في الجولة الثانية من الموسم ستكون صعبة على كلا الفريقين، حيث إن مبارياتها دائمًا لها طابع خاص، كما أن ضيق فترة الإعداد سيزيد من صعوبة المواجهة أيضًا.



وأوضح سراج، أن من يثبت نفسه باستمرار هو من يحظى بفرصة اللعب أساسيًا، لذلك وجَّه نصيحة هامة لكل ناشئ بأن عليه الحفاظ على نفسه جيدًا والالتزام بتعليمات المدرب والاجتهاد قدر الإمكان، وأن يبتعد عن السهر وعن كل شيء من شأنه أن يعطل مسيرته.



سراج أكد أن الأهلي دائمًا مصدر رئيسي لمنتخبات الشباب، مشيرًا إلى أن 7 لاعبين من النادي جرى استدعاؤهم في بطولة البحر المتوسط الأخيرة، متوقعًا أن يزيد عدد لاعبي الأهلي مع المنتخب في المرحلة القادمة، وأكد أن لديه ثقة كبيرة في أن فريق 2001 بالأهلي سيكون قوام المستقبل للنادي ولمنتخب مصر.



وطمأن سراج جماهير الأهلي على مستقبل النادي، قائلًا إن فريق 2001 من الفرق المبشرة في قطاع الناشئين، ودليل على ذلك أن لاعبًا مثل عربي بدر أصبح متواجدًا باستمرار مع الفريق الأول، مؤكدًا على أن العدد سيزيد في الفترات المقبلة، وشدد على أن فرق الناشئين في الأهلي بشكل عام تنافس على المركز الأول دائمًا ولا تلعب على أى شيء غير ذلك، والجميع يطمح دائمًا في الفوز بالبطولات والألقاب المختلفة.