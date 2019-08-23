قصة بطل .. محمد شاب أسواني ضحى بحياته لإنقاذ سيدة وطفليها .. صور

محافظة أسوان كما أنها تمتلك العديد من المقومات والثروات الطبيعية ، فإنها تمتاز أيضًا ببشاشة وشهامة أهلها ، والذين دائمًا يسطرون عبر العصور والسنين بطولات يخلدها التاريخ .



وفى هذا الصدد تلقى " صدى البلد " الضوء على بطولة جديدة للشاب محمد سعودى صاحب ال 25 عامًا ، والذى حاول إنقاذ سيدة وطفليها من الغرق فى مياه النيل بأسوان ، وتمكن من تحقيق ذلك لتنعم هذه الأسرة بالنجاة من الغرق ، فى حين يفقد هذا الشاب حياته غريقًا ، بعدما جرفه التيار ، ولا تزال أسرته تبحث عن جثمانه فى مياه النيل .



ويروى والد الشاب تفاصيل هذه القصة قائلا: "ابنى يعيش معنا فى منزل الأسرة بمنطقة الحكروب شرق مدينة أسوان حيث كان محبوبًا بين أصدقائه وأفراد أسرته ، وترتيبه الثانى بين إخوته ، وبعد أن أنهى دراسته توجه مباشرة للعمل مع عمه لمساعدتنا فى نفقات المنزل".



وأشار إلى أن ابنه دفع حياته ثمنًا لشهامته ورجولته ، وذلك عندما كان يسبح فى النيل وهى عادة فصل الصيف بأسوان حيث يحرص عدد كبير من المواطنين بالتوجه إلى ضفاف النيل للمكوث بالقرب من النهر والسباحة فيه .



وتابع، أن ابنى شاهد سيدة وطفليها يسبحان فى النيل فى النيل بالمنطقة القريبة من كوبرى أسوان المعلق ، وعندما تعرضا للغرق ، فقفز " محمد " بسرعة فى الماء لمحاولة إنقاذ هذه السيدة وإبنيها وسط صيحات واستغاثات من الموجودين ، وقد نجح فى إستخراج السيدة وإبنيها وبمساعدة عدد من المتواجدين، إلا أن القدر لم يمنح"محمد" فرصة النجاة وجرفه التيار بعد أن تمكن التعب والإجهاد منه ولم يستطع المقاومة وغرق فى النيل .



وتقدم والد الشاب الأجهزة الأمنية بمعاونة الأسرة فى البحث عن نجله المفقود تحت الماء من خلال زيادة عدد اللنشات التابعة للإنقاذ النهرى لتكثيف عمليات البحث داخل النيل وإستخراج جثمان إبنه ، ولاسيما أنه يتوجه يوميًا برفقة أسرته والجيران إلى مكان الحادث للبحث عنه .