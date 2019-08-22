بالأرقام.. آرسنال بوابة محمد صلاح لتحقيق المجد في الدوري الإنجليزي

يستعد الدولي المصري محمد صلاح لقيادة فريقه ليفربول لخوض منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي عندما يلتقي مع مضيفه أرسنال على أرضية ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز.



ولم يلعب محمد صلاح سوى خمس مباريات أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي كان أولها في كانت البداية في 2012 بقميص تشيلسي تحت قيادة جوزيه مورينيو في المباراة التي تمكن فيها الفرعون المصري من تسجيل أول أهدافه أمام الجانرز.



رحلة الفرعون المصري أمام أرسنال توقفت لبضع السنوات بعدما رحل الأخير إلى إيطاليا لتمثيل روما وفيورنتينا، لكن صلاح عاد قويًا بقميص ليفربول حيث أحرز ثاني الأهداف في شباك المدفعجية في أول ظهور في الدوري في مباراتي الدور الأول والثاني من البطولة ليقود فريقه للفوز برباعية في المباراة الأولى، وسجل في خماسية الريدز في الدور الثاني من الموسم الماضي.



لعب محمد صلاح 5 مباريات في الدوري الإنجليزي أمام آرسنال سجل خلالها 4 أهداف، وفشل في التسجيل في مباراة واحدة فقط وهي مباراة الدور الأول من الموسم الماضي وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.



محمد صلاح نجح في التسجيل في المباراة الأولى في الثلاثة مواسم الأخيرة في الدوري الإيطالي والإنجليزي، قبل أن يصوم في الجولة الثانية ويرجع للتسجيل مرة أخرى مع الجولة الثالثة أي أن أرسنال هي بوابة الفرعون للعودة للتسجيل مجددا.

