أفضل حارس مرمى بكأس العالم لكرة اليد للناشئين يكشف كواليس التتويج باللقب.. فيديو

أبدي عبد الرحمن حميد، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد، سعادته بتتويج منتخب مصر ببطولة كأس العالم للناشئين وحصوله على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة.



وأكّد «حميد» أنه فخور بالمشاركة في هذا الإنجاز العالمي غير المسبوق بعدما أصبح المنتخب المصري أول منتخب غير أوروبي يتوج بهذا اللقب.



وأشاد «حميد» بدور النادي الأهلي ودعمه له خلال الفترة الماضية، موجهًا الشكر للجميع في النادي؛ بداية من مجلس الإدارة وقطاع كرة اليد، وصولًا للكابتن محمد يحيى، مديره الفني، الذي كان له دورٌ كبيرٌ في دعمه بالإضافة للجهاز الفني للمنتخب وزملائه اللاعبين فيما حققه من إنجاز عالمي.



وأكد عبد الرحمن حميد، أن مركز حراسة مرمى منتخب مصر والأهلي في كرة اليد بخير في جميع المراحل.



وكشف أفضل حارس مرمى في العالم عن مثله الأعلى في مركزه وهو نيكولاس لندن، حارس مرمى منتخب الدنمارك لكرة اليد، وعلى الصعيد المحلي هناك عصام الطيار وهادي رفعت وحمادة الروبي والنقيب.



وشدد «حميد» على قوة منافسات البطولات المحلية، موضحًا أنها أفضل إعداد للمشاركة في المحافل الدولية، بعدما كان آخر مشاركاته في بطولتي الدوري وكأس مصر/مواليد 2000، قبل الانضمام لصفوف المنتخب لخوض نهائيات كأس العالم للناشئين.



واختتم حميد حديثه بتوجيه رسالة لجمهور النادي الأهلي، حيث أعرب عن سعادته بالدعم الكبير الذي تلقاه من الجمهور، وأكّد على أن الجميع في الأهلي سيبذل ما في وسعه لتحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة.