للنساء فقط .. كيف تجددي جمالك خلال 15 يوماً

تعاني العديد من الفتيات من مشاكل فى البشرة، فهى تعتبر من أكثر المشاكل التى تشغل بال الكثير، ويبحثن دائماً هنا وهناك عن أفضل الحلول لعلاج البشرة.





وتحتاج البشرة عناية مكثفة لتقليل الاسمرار الذي تتعرض له البشرة نتيجة أشعة الشمس والخروج يوميًا واستخدام أدوات التجميل، فكل هذه العوامل تسلب النضارة والحيوية من بشرتك.





ويمكنك تجديد نضارة بشرتك بوصفة طبيعية بسيطة قبل النوم، نصح بها موقع glowpink المعني بجمال المرأة :





المكونات : ملعقة صغيرة كركم + ملعقة عسل + ليمونة + 3 ملاعق طحين شوفان



