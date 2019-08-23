ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للنساء فقط .. كيف تجددي جمالك خلال 15 يوماً

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:39 ص
للنساء فقط كيف تعدي
للنساء فقط كيف تعدي جمالك فى ١٥ يوم
أسماء عبد الحفيظ
تعاني العديد من الفتيات من مشاكل فى البشرة، فهى تعتبر من أكثر المشاكل التى تشغل بال الكثير، ويبحثن دائماً هنا وهناك عن أفضل الحلول لعلاج البشرة. 

وتحتاج البشرة عناية مكثفة لتقليل الاسمرار الذي تتعرض له البشرة نتيجة أشعة الشمس والخروج يوميًا واستخدام أدوات التجميل، فكل هذه العوامل تسلب النضارة والحيوية من بشرتك.

ويمكنك تجديد نضارة بشرتك بوصفة طبيعية بسيطة قبل النوم، نصح بها موقع glowpink المعني بجمال المرأة : 

المكونات : ملعقة صغيرة كركم + ملعقة عسل + ليمونة + 3 ملاعق طحين شوفان

الطريقة : اخلطي الشوفان والكركم وضيفي عليها العسل وعصير الليمونة وقلبي الخليط جيدًا وضعيه على وجهك لمدة نصف ساعة قبل النوم ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل ما تخرجي.. ماسك الموز لتبييض البشرة في دقائق

قبل ما تنامي.. 5 حاجات مهمة لبشرتك

ماسك قبل النوم.. وصفة سحرية للبشرة الجافة

تستغرق 45 يومًا.. 3 وصفات طبيعية لـ سد المسامات المفتوحة

في نصف ساعة.. جربي ماسك البطاطس لـ تفتيح فوري للبشرة

ماسك قبل النوم.. جربي خلطة العسل والشوفان لبشرة خالية من العيوب

ترشيحاتنا

مكياج جذاب و بلوزة بكتف واحد .. منة فضالي تخطف الأنظار

عدلي القيعي: لجنة التخطيط أصبحت قريبة من حسم ملف المدير الفني الجديد للأهلي

أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 22-8-2019.. مفاجأة فى قائمة الفريق .. وحقيقة التفاوض مع عمر السومة

مدينة يموت فيها الناس مثل الصراصير.. الشرطة تمطر أهلها بالرصاص خمس مرات يوميا

الزمالك يقرر إرسال باقي مستحقات أجوجو بعد وفاته

بالهوت شورت .. إيمان العاصي تشعل الإنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برتقالي X برتقالي .. بشرى تتألق بفستان عصري

بالهوت شورت .. إيمان العاصي تشعل الإنستجرام

مكياج جذاب و بلوزة بكتف واحد .. منة فضالي تخطف الأنظار