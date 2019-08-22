حظك اليوم .. توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الجمعة 23 أغسطس 2019

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك سنقدم لهم حظك اليوم الجمعة 23 /8 /2019 توقعات الأبراج، وذلك حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، حيث إنه يمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الجمعة 23 /8 /2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، حيث نتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 23 أغسطس 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



الابراج اليومية الجمعة 23 (أغسطس) 2019



الحمل

مهنيًا: تسمح لك الظروف اليوم لتتقدم بمشروع جديد أو لتباشر خطة مهمة آملًا إنجازها سريعًا وحصد نتائجها.

عاطفيًا: لا تكن قاسيًا ومتسلطًا على الشريك وكن أكثر مرونة، وأنت على موعد مع تطورات كثيرة في العلاقة تكون في مصلحتكما.

صحيًا: تواجه بعض الأمراض نتيجة شعورك بالإرهاق والتعب كآلام الظهر والمفاصل، حاول أن تستريح.



الثور

مهنيًا: يوم متقلب يمتحن شعبيتك ويحاسبك بحزم على أخطائك، وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئة.

عاطفيًا: لا تقبل بأنصاف الحلول أو بالتسويات غير المقنعة مع الشريك، فالتجارب السابقة ليست مطمئنة معه.

صحيًا: تخشى وضعًا صحيًا وتعيش إرباكات واستفزازات، تحتاج الى كثير من الصبر والتأنّي وعدم الغرق في الأوهام.



الجوزاء

مهنيًا: يقوى نجمك مع انتقال القمر الى برجك فتكون انطلاقة جيدة تبشر بنشاطات ونتائج ناجحة شرط ان تكون منظما تتحسّن الاوضاع بشكل لافت.

عاطفيًا: الخلافات الدفينة قد تظهر إلى العلن مجددًا، عالج الأمور مع الشريك بروية وتفاهمًا على ما يفيد مصلحتكما.

صحيًا: ينتابك شعور من الفرح يريحك نفسيًا ويخلّصك من ترسبات الماضي المزعجة.



السرطان

مهنيًا: من غير المسموح ارتكاب الأخطاء لأنّك بذلك تعرّض نفسك لخسارة الفرص الثمينة المقبلة.

عاطفيًا: تتجاوز الاختلاف في وجهات النظر مع الشريك، وتجد عنده ما لا تجده عند أي شخص آخر.

صحيًا: تتريث بعض الشيء قبل الموافقة على الخضوع لعملية جراحية دقيقة لا بد منها.



الاسد

مهنيًا: أجواء رائعة ومبشّرة بالخير والتقدم، طباعك هادئة ولن تسمح بالتعامل معك بصورة مهينة أو تحط من قدرك.

عاطفيًا: استمع إلى نصائح الشريك واعمل بها، فإذا واظبت على ما أنت عليه تكون الخاسر الأكبر.

صحيًا: حاول القيام بالركض ولو عشر دقائق كل يوم، فهو مفيد للقلب.



العذراء

مهنيًا: تتاح أمامك حرية التصرف كما تريد، وتفاوض بمهارة، لكن لا تعرّض نفسك للفضائح.

عاطفيًا: قاوم الغيرة بأساليب مجدية، ولا تفش أسرارك لأشخاص عرفتهم أخيرًا لأنهم قد يستغلون وضعك.

صحيًا: تجنب الذين يستفزونك ويثيرون عصبيتك، وإلا دفعت الثمن من صحتك.



الميزان

مهنيًا: تسجل تقدّمًا ملموسًا، باستطاعتك المفاوضة والبحث في التفاصيل، وتميل إلى السفر أو تخطّط له.

عاطفيًا: ما من شيء يهدّد العلاقة بالشريك، الصبر يؤدّي إلى تصويب البوصلة مجددًا وإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية.

صحيًا: لا تكثر من أكل الحلويات والنشويات، بل اعتمد على الفواكه المفيدة والمساعدة على التهضيم.



العقرب

مهنيًا: لن تواجه هذا اليوم منافسًا قويًّا ولن تتعثر مساعيك الحثيثة، لذلك ثابر ولا تتوقّف طويلًا عند المطبّات.

عاطفيًا: قرارات حاسمة لكن إيجابية تجاه الشريك، وتجد نفسك غير مضطر إلى تحديد مسار الأمور في المستقبل القريب.

صحيًا: تباشر المشي مدة ساعة يوميًا بعدما أدركت أن صحتك بحاجة إلى ذلك.



القوس

مهنيًا: يتطلّب منك الظرف دقّة ومرونة في التعامل مع الآخرين، ومنعًا لحصول أي مواجهة أوخلاف في محيط العمل.

عاطفيًا: لا تحاول فرض إرادتك على الشريك، بل تعامل مع الواقع بحنكة وتأقلم مع بعض الظروف، اللين أحيانًا يؤدي إلى النتائج المرجوة.

صحيًا: رفّه عن نفسك، واترك هموم العمل في العمل وقم بعض التمارين الرياضية المفيدة.



الجدي

مهنيًا: كن متسامحًا مع الآخرين لأنّ الأدوار تتبدل يومًا ما، فتنقلب الأمور ضدك وتجد نفسك مجبرًا على تحمّل ردود الفعل.

عاطفيًا: لا تتخيّل أن طيبة الشريك تمنحك المجال لتستمرّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك في القريب العاجل.

صحيًا: أنت تحب المغامرة لذا يمكنك ممارسة تسلق الجبال، فتشعر بالتجديد والخروج عن المألوف.



الدلو

مهنيًا: اعتراضاتك غير المبرّرة تثير إشمئزاز الآخرين، وتبعدهم عنك في وقت تحتاج فيه إلى أكبر دعم ممكن، لكنك سرعان ما تستدرك الأمر.

عاطفيًا: تمارس تصرّفًا في غير مكانه، لكنّ تسامح الشريك يعفيك من دفع الثمن المستحق إزاء ذلك.

صحيًا: تهتم بقضايا صحية بغية المحافظة على رشاقتك، ويستشيرك المقرّبون في قضايا مهمة على هذا الصعيد.



الحوت

مهنيًا: تواجه بعض العثرات وتجبر إلى مضاعفة الجهود لكي تنجح خطواتك، وتبدو استعداداتك ضئيلة لمواجهة العوائق.

عاطفيًا: حاول أن تقصّر المسافات مع الشريك، فهو قادر أن يمنحك الاأمان الذي تحتاج إليه حاليًا وحتى مستقبليًا.

صحيًا: تشعر ببعض الانزعاج في أثناء النوم، سببه البدانة المفرطة، والحل هو الحمية بأسرع وقت.

