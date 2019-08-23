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رياضة

نجم الأهلي السابق يكشف طلبا غريبا من حسام حسن خلال مشاركته غرفة أحد معسكرات الإعداد.. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:11 ص
حسام حسن
حسام حسن
عمرو ابوبكر
قال محمد فاروق لاعب الأهلي السابق، إن الجيل الذي عاصره خلال فترة ممارسته لكرة القدم، هو الجيل الأخير الذي يتعامل بالأقدمية مع اللاعبين الكبار. 

وأضاف فاروق خلال تصريحاته على فضائية تايم سبورت، أن تواجد اللاعبين أصحاب السن الصغير مع الكباتن الكبار كان يشبه بالأخ الأكبر وأخيه الصغير في طريقة التعامل. 

وتابع متحدثًا عن حسام حسن رفيقه في غرفة واحدة خلال معسكرات النادي الاهلي قائلًا: "حسام حسن لا ينام ولكنني أغفو مبكرًا، كان العميد يوجه إلى كلمات ويمنعني من النوم وإذا غفوت يطلب مني أن أحلق له شعره لكي يمر المزيد من الوقت".

وأشار فاروق إلى أن ما يريد قوله إن اللاعبين الأقدم في الفريق لابد أن يكون لهم احترامهم سواء في الأندية أو في منتخب مصر وبالأخص داخل المعسكرات الخاصة بالبطولات المهمة.

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