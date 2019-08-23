طرابزون وأيندهوفن وفينورد على مشارف الصعود لمرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي

بات طرابزون سبور التركي على مشارف التأهل لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / 1 على مضيفه آيك أثينا اليوناني في ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات في المسابقة القارية.



وتقدم آيك مبكرا بهدف حمل توقيع ماركو ليفايا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتقمص الغاني كاليب أوكوبان دور البطولة في المباراة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) لمصلحة طرابزون في الدقائق 29 و44 و70.



وأصبح يكفي طرابزون الخسارة بهدفين نظيفين في لقاء العودة الذي سيقام بملعبه يوم الخميس القادم لحجز مقعده في دور المجموعات في البطولة، فيما باتت مهمة آيك شبه مستحيلة للصعود إلى الدور المقبل.



ووضع فينورد روتردام الهولندي قدما في مرحلة المجموعات بفوزه الكبير 3 / صفر على ضيفه هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي.



وافتتح سام لارسون التسجيل لفينورد في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميله ليروي فير الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و78.



واقترب أيندهوفن الهولندي خطوة عملاقة نحو الصعود لدور المجموعات، بفوزه 3 / صفر على ضيفه أبولون ليماسول القبرصي.



وجاءت أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الثاني عن طريق محمد أمين احتارين وكودي جاكيو ودينزل دومفريس في الدقائق 47 و56 و61.



وحقق سيلتيك الأسكتلندي فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه آيك سولنا السويدي، حيث جاء هدفا المباراة عن طريق جيمس فورست وأودسون ادوارد في الدقيقتين 48 و73.



واقتنص ستراسبورج الفرنسي فوزا صعبا 1 / صفر من ضيفه آينتراخت فرانكفورت، في حين فاز سبورتنج لشبونة البرتغالي بالنتيجة ذاتها على ضيفه سبارتاك موسكو الروسي.



وتغلب وولفرهامبتون الإنجليزي 3 / 2 على مضيفه تورينو الإيطالي، كما فاز لينفيلد من أيرلندا الشمالي بنفس النتيجة على ضيفه كارباكا آجدام الأذربيجاني، فيما انتزع إسبانيول الإسباني فوزا هاما 3 / 1 أمام ضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني.



واكتفى فريقا جينت البلجيكي وبارتيزان بلجراد الصربي بالفوز 2 / 1 على ضيفيهما ريجيكا الكرواتي ومولده النرويجي على الترتيب، بينما فاز سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 1 / صفر على ضيفه باوك سالونيك اليوناني، وتعادل ألكمار الهولندي 1 / 1 مع ضيفه رويال انتويرب البلجيكي.



وفاز مالمو السويدي 3 / صفر على ضيفه بني يهوذا الإسرائيلي، ليقترب أيضا من الصعود لدور المجموعات، فيما تغلب إف سي أستانا الكازاخي بالنتيجة ذاتها على ضيفه باتي بوريسوف من بيلاروس، وكوبنهاجن الدنماركي على ضيفه ريجا اللاتفي 3 / 1، وأفان أكاديمي الأرميني على ضيفه أف 91 ديديلانجي اللوكسمبورجي 2 / 1.



وتعادل لودوجوريتس رازاجراد البلغاري بدون أهداف مع ضيفه ماريبور السلوفيني، وبنفس النتيجة تعادل ليجيا وارسو البولندي مع ضيفه جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، وسدوفا الليتواني مع ضيفه فرينكفاروزي المجري، وستيوا بوخارست الروماني مع ضيفه فيتوريا جيماريش البرتغالي.

