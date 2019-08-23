وزير الدفاع الأمريكي: حمزة بن لادن لقي مصرعه

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، مقتل حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.



وقال إسبر في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، لدى سؤاله عن حقيقة مقتل حمزة بن لادن: "هذا ما فهمته، ولا استطيع الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول هذا الأمر".



وقد ذكرت وسائل إعلام أميركية مطلع أغسطس أن بن لادن قُتل خلال العامين الأخيرين في عملية بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلًا عن مسئولين في الاستخبارات الأميركية.



ورصدت أمريكا مبلغ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات حول بن لادن، مطلع العام الجاري، ووصفته بالزعيم القادم للتنظيم الإرهابي.



ونشر حمزة رسائل صوتية ومرئية تدعو إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وغيرها من الدول، انتقامًا لمقتل والده في باكستان في مايو 2011.