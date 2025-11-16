قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس بولندا: لن أوافق على أي تشريعات مماثلة لقانون يمنح مزايا للاجئي أوكرانيا

الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي
الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي
أ ش أ

أكد الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي، أنه لن يوافق على أي تشريعات مماثلة للقانون الذي يعطي اللاجئين الأوكرانيين المقيمين في البلاد مزايا اجتماعية والذي تم التصديق عليه في شهر سبتمبر الماضي. 


وقال ناوروتسكي - في تصريحات أوردها (راديو بولندا) اليوم /الأحد/ - إنه سيرفض التصديق على أي تشريعات مماثلة لهذا القانون في المستقبل، لأنها تضع المواطنين البولنديين على قدم المساواة مع الأجانب.


وشدد الرئيس البولندي على ضرورة معاملة الأقلية الأوكرانية بمسئولية، ولكنها ينبغي أن تُعامل بنفس الطريقة التي تُعامل بها الأقليات القومية الأخرى في بولندا.. مضيفا أنه يتوقع من الحكومة أن تبتكر حلولا واقعية ومنصفة وتضع نصب أعينها المواطنين البولنديين أولا.


وكان الرئيس البولندي قد رفض في البداية التوقيع على مشروع القانون الذي يمنح مزايا اجتماعية للاجئين الأوكرانيين وأحاله إلى البرلمان مرة أخرى لأنه اعتبره غير منصف للمواطنين البولنديين، حيث يرى ناوروتسكي ضرورة أن يعمل اللاجئون الأوكرانيون ويكونوا من دافعي الضرائب لكي يصبحوا مؤهلين للحصول على مزايا اجتماعية معينة.


وبعد أن أدخل البرلمان البولندي تعديلات على مشروع القانون لمعالجة الشواغل التي أثارها الرئيس البولندي، صدق عليه ناوروتسكي في 26 من سبتمبر الماضي.


تجدر الإشارة إلى أن بولندا أصبحت الوجهة الرئيسية للاجئين الأوكرانيين منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 2022، ونتيجة لذلك منحت الحكومة البولندية اللاجئين صفة قانونية والحق في العمل والحصول على الرعاية الصحية ومزايا اجتماعية أخرى من بينها بدل شهري بقيمة حوالي مائتي يورو تقريبا لكل طفل.


ووفقا للسفير الأوكراني في بولندا، فإن مليون أوكراني على الأقل يعيشون في البلاد.
 

الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي اللاجئين الأوكرانيين مزايا اجتماعية الأقلية الأوكرانية البرلمان البولندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

داخل الخيام الغارقة في غزة.. مياه الأمطار تطارد الناجين من القصف

صورة أرشيفية

عراقيل مستمرة.. إسرائيل تغلق الباب أمام مسار حل الدولتين

صورة أرشيفية

استقرار أسعار اللحوم والسيطرة على الحمى القلاعية.. تفاصيل

بالصور

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
ليلى علوى
ليلى علوى

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد