رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الوطنية للإعلام: التعليم ركيزة أساسية للصمود في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفل فلسطيني
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفل فلسطيني
الديب أبوعلي

انطلقت اليوم الأحد، بالقاهرة فعاليات الدورة (110) للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة، والتي تستمر حتى 20 نوفمبر الجار٩ي بمقر جامعة الدول العربية.

وأكدت وجدان مجاهد مدير عام إذاعة فلسطين من القاهرة ممثلة عن الهيئة الوطنية للإعلام والإذاعة، التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية ورفضها القاطع لتهجير أهالي قطاع غزة.

ونقلت مدير عام إذاعة فلسطين خلال كلمة لها في افتتاح أعمال الدورة، تحية جمهورية مصر العربية، باسم اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشبكة صوت العرب، معبرة عن شكرها للدكتور فاند مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والجامعة العربية، ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة بأعمال الدورة.

وشددت وجدان مجاهد على أن مصر ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن القضية الفلسطينية "ليست مجرد قضية نزوح أو تهجير، بل هي قضية حق في الأرض والوطن".

وتقدمت "مجاهد" بالنيابة عن الدولة المصرية بتحية إعزاز وتقدير لأرواح شهداء فلسطين، مشيرة إلى أن الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة كانت بهدف تهجير الفلسطينيين.

ونوهت إلى أن مصر "خاضت مفاوضات شاقة وبذلت جهودًا مضنية" بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر، وعقدت مؤتمر شرم الشيخ للسلام، مشددة على أن هذا الجهد الدبلوماسي الكبير يهدف إلى إنهاء الحرب وحماية حق أهالي غزة في تقرير مصيرهم.

و​ركزت الكلمة على دور التعليم والإعلام في دعم القضية الفلسطينية والصمود في مواجهة الاحتلال، فقد أكدت مصر إيمانها بأن التعليم هو أحد أهم أدوات النضال السلمي، ومصدر قوة للأجيال القادمة، ويسهم في ترسيخ الوعي بالحقوق، وتعزيز الانتماء للقضية العادلة.

وشددت الكلمة على ضرورة استمرار الدعم العربي والدولي للبرامج التعليمية التي تخدم أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة سياسات الاحتلال الهادفة إلى طمس الهوية أو تزوير المناهج، وتقويض الحق في التعليم الحر والعادل.

كما تم التأكيد أن محاولات الاحتلال المستمرة لطمس الهوية الفلسطينية "تتكشف بزييف الاحتلال الإسرائيلي للمنهج التعليمي الفلسطيني".

وأعربت مصر عن تطلعها لأن تثمر أعمال اللجنة الموقرة عن توصيات فعالة تساهم في تعزيز الصمود التعليمي والثقافي في الأراضي العربية المحتلة.

​وتأتي هذه الدورة في إطار التزام الدول العربية بمواصلة دعم القضية الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة، وضمان تحقيق الأمن والاستقرار وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

الأراضي العربية المحتلة إذاعة فلسطين الهيئة الوطنية للإعلام القضية الفلسطينية تهجير أهالي قطاع غزة قطاع غزة مؤتمر شرم الشيخ للسلام الاحتلال الإسرائيلي فلسطين الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي

رئيس البرلمان العربي يدعو لترسيخ قيم التسامح وتفعيل التشريعات التي تجرّم التطرف

السفير عمر عامر سفير مصر لدى اليونان

سفير مصر بأثينا: تطوير منظومة العمل أتاح التواصل مع الجالية وإنجاز المعاملات

هشام طلعت مصطفى

الاتحاد المصري للجولف يستأنف "سلسلة جولف مصر" بالشراكة مع “مينا تور”

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
ليلى علوى
ليلى علوى

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

