الوطنية للإعلام: التعليم ركيزة أساسية للصمود في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

انطلقت اليوم الأحد، بالقاهرة فعاليات الدورة (110) للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة، والتي تستمر حتى 20 نوفمبر الجار٩ي بمقر جامعة الدول العربية.

وأكدت وجدان مجاهد مدير عام إذاعة فلسطين من القاهرة ممثلة عن الهيئة الوطنية للإعلام والإذاعة، التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية ورفضها القاطع لتهجير أهالي قطاع غزة.

ونقلت مدير عام إذاعة فلسطين خلال كلمة لها في افتتاح أعمال الدورة، تحية جمهورية مصر العربية، باسم اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشبكة صوت العرب، معبرة عن شكرها للدكتور فاند مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والجامعة العربية، ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة بأعمال الدورة.

وشددت وجدان مجاهد على أن مصر ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن القضية الفلسطينية "ليست مجرد قضية نزوح أو تهجير، بل هي قضية حق في الأرض والوطن".

وتقدمت "مجاهد" بالنيابة عن الدولة المصرية بتحية إعزاز وتقدير لأرواح شهداء فلسطين، مشيرة إلى أن الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة كانت بهدف تهجير الفلسطينيين.

ونوهت إلى أن مصر "خاضت مفاوضات شاقة وبذلت جهودًا مضنية" بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر، وعقدت مؤتمر شرم الشيخ للسلام، مشددة على أن هذا الجهد الدبلوماسي الكبير يهدف إلى إنهاء الحرب وحماية حق أهالي غزة في تقرير مصيرهم.

و​ركزت الكلمة على دور التعليم والإعلام في دعم القضية الفلسطينية والصمود في مواجهة الاحتلال، فقد أكدت مصر إيمانها بأن التعليم هو أحد أهم أدوات النضال السلمي، ومصدر قوة للأجيال القادمة، ويسهم في ترسيخ الوعي بالحقوق، وتعزيز الانتماء للقضية العادلة.

وشددت الكلمة على ضرورة استمرار الدعم العربي والدولي للبرامج التعليمية التي تخدم أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة سياسات الاحتلال الهادفة إلى طمس الهوية أو تزوير المناهج، وتقويض الحق في التعليم الحر والعادل.

كما تم التأكيد أن محاولات الاحتلال المستمرة لطمس الهوية الفلسطينية "تتكشف بزييف الاحتلال الإسرائيلي للمنهج التعليمي الفلسطيني".

وأعربت مصر عن تطلعها لأن تثمر أعمال اللجنة الموقرة عن توصيات فعالة تساهم في تعزيز الصمود التعليمي والثقافي في الأراضي العربية المحتلة.

​وتأتي هذه الدورة في إطار التزام الدول العربية بمواصلة دعم القضية الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة، وضمان تحقيق الأمن والاستقرار وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.