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الحكومة اليابانية تشجع الرجال على الحصول على إجازة رعاية طفل

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:22 ص
طفل
طفل
أ ش أ
في محاولة لتشجيع العاملين الرجال على الحصول على إجازة رعاية طفل وزيادة حجم مساهمة المرأة في قوة العمل، قررت وزارة العمل اليابانية زيادة حجم الإعانات للشركات التي يقدم العاملون فيها على هذه الخطوة .

وتبلغ نسبة الرجال الذين يحصلون على إجازة رعاية الأطفال حاليا نحو 6 في المئة رغم الزيادة المستمرة لها على مدى ست سنوات متصلة ، وهو ما يقل كثيرا عن الهدف الذى تسعى لتحقيقه الحكومة ويبلغ 13 فى المئة.

ووفقا للنظام الحالي، فإن الشركات تحصل على الإعانات إذا اتخذت إجراءات لتسهيل الحصول على الإجازة مثل عقد ندوات في الإدارة أو دفع المديرين على تشجيع المرؤوسين على الإقدام على الحصول على الإجازة.

وتحصل حاليا الشركات الصغيرة والمتوسط على 570 ألف ين و720 ألف ين على التوالي مقابل إجازة رعاية الطفل الأولى التي يحصل عليها العامل، ويتراوح المبلغ بين 285 ألفا و360 ألف ين فى حالة الشركات الكبرى.

وتهدف وزارة العمل إلى إضافة 100 ألف ين أخرى لهذه الإعانات لكل عامل فى الشركات الصغيرة والمتوسطة الذى يحصل على اجازة إذا قامت الشركات بأكثر من مبادرة.

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