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اقتصاد

6 أكتوبر تنتفض ضد التوك توك.. جهاز المدينة يصادر 50 مركبة يوميا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:53 ص
مصادرة التوك توك
مصادرة التوك توك
امنة عبد العظيم
صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم شن حملة مكبرة بمنطقة جنوب الأحياء السكنية بالمدينة، لمصادرة مركبات "التوك توك" ومنع سيرها داخل المدينة وإحلال سيارات "الفان" بديلًا عنها، وتم التحفظ على عدد من المركبات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها.

وذلك تحت إشراف المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز للمرافق والمشرف على القطاع الجنوبي، والمشرف العام على الأحياء، وبتأمين من شرطة المرافق، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بجهاز المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز: شملت الحملة تطهير ٣ جراچات عشوائية بمنطقة مساكن أبوالوفا ومنطقة الـ٧١ فدانا وجراچ عشوائي بالحي السادس، وذلك في إطار العمل على القضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة ومنع سير مركبات "التوك توك"، حيث تم رصد 15 ألف مركبة "توك توك" بالمدينة، وجارٍ تنفيذ آلية لمنع سيره على المحاور الرئيسية، تمهيدًا لمنع سيره نهائيًا بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز: يتم شن حملات يومية ومصادرة ما بين 40 : 50 مركبة "توك توك" يوميًا، ويتم التحفظ عليها ووضع ضوابط لضمان خروجها وبيعها خارج المدينة لأماكن أخرى مسموح بها سير هذه المركبات، كما تتم المتابعة والتأكد من قبل مندوبي الجهاز، وذلك تزامنًا مع إتاحة جهاز المدينة ترخيص 500 سيارة "ڨان 7 راكب" ضمن منظومة السرڨيس، وبالتنسيق مع المرور للقضاء على المظاهر العشوائية نهائيًا وذلك للحفاظ على النسق الحضاري للمدينة.

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