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السفير القطري محمد العمادي يصل إلى قطاع غزة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:00 م
محمد العمادي
محمد العمادي
عرفة البنداري
وصل رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، الليلة الماضية، إلى القطاع عبر معبر بيت حانون ايرز.

وقالت وكالة صفا الفلسطينية إن العمادي وصل إلى غزة الليلة، للاطلاع على آخر تطورات المشاريع التي تمولها قطر في غزة، وتوزيع مساعدات نقدية على آلاف الأسر الفقيرة.

ولفتت الوكالة إلى أن آخر زيارة للسفير العمادي لغزة كانت قبل شهرين، حيث التقى بقادة حركة "حماس" الذين بحثوا معه عدة قضايا.

وتمول قطر مشاريع تبلغ تكلفتها أكثر من 400 مليون دولار، لصالح إقامة مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والإسكان في القطاع، بالإضافة لمشاريع إعمار.

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