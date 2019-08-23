صحيفة روسية: تحالف غاز شرق المتوسط بقيادة مصر يثير مخاوف تركيا

ذكرت صحيفة "فيستي إيكونوميكا" الروسية أن مصر واليونان وقبرص يتخذون خطوات باتجاه التقارب بصفة مستمرة، وكان من ثمار هذا التقارب تشكيل منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة، الذي حدد من بين أهدافه التصدي لانتهاكات تركيا القانونية المتمثلة في استغلال موارد لا حق لها فيها بالمياه الاقتصادية الخالصة لقبرص.



وأضافت الصحيفة أن اللقاءات المستمرة بين مسئولي الدول الثلاثة، سواء على مستوى الرؤساء أم الوزراء ترسل رسالة واضحة إلى تركيا، مفادها رفض استغلالها غير المشروع لحقول الغاز في المياه الاقتصادية الخالصة لقبرص.



وأوضحت الصحيفة أن أنقرة التقطت الرسالة، وفهمت جيدًا أن التحالف الثلاثي المصري اليوناني القبرصي يستهدف التصدي لأنشطتها في شرق المتوسط.



وتابعت الصحيفة أن القلق ينتاب تركيا حيال هذا التحالف الثلاثي، خاصة بعد تشكيل منتدى غاز شرق المتوسط، حيث تعتقد أنقرة أن القاهرة شكلت هذا التحالف لقطع الطريق عليها، والشروع في عمليات حفر وتنقيب عن الموارد الطبيعية شرق المتوسط بما يحد من حرية حركة الأنشطة التركية في المنطقة.



وقالت الصحيفة إن مما يزيد مخاوف تركيا عمقًا التعاون العسكري الوثيق بين مصر واليونان وقبرص، والذي وصل ذروته مع إجراء سلسلة مناورات ميدوزا، وآخرها مناورة ميدوزا 8 في أبريل الماضي.