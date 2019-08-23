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عيادات البعثة الطبية للحج تستقبل 75 ألف حاج مصري

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:49 م
البعثة الطبية في
البعثة الطبية في الحج
عبد الصمد ماهر
صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم الجمعة، 75319 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 70167 حالات مرضية بمكة المكرمة، و5152 حالة في المدينة المنورة، مؤكدًا أن وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميًا للتأكد من إستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إن 261 حالة دخلت للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 206 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 55 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وأضاف عمرو قنديل أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 27 حالة بمستشفيات السعودية حتى صباح اليوم، وذلك بعد عودة عدد من مرضي الفشل الكلوي إلي الأراضي المصرية، فيما تلقت 9 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميًا "صباحًا ومساءً" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد عمرو قنديل، عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

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