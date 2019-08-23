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إيقاف أعمال بناء مخالف بـ جمرك الإسكندرية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:25 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أوقفت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، اليوم، أعمال بناء مخالف بأحد العقارات بشارع إسحق النديم، دائرة قسم اللبان، بنطاق حي الجمرك.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا يُفيد بوجود أعمال إنشائية مخالفة بأحد العقارات بشارع إسحق النديم، دائرة قسم اللبان.

على الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك برفقة النقيب محمد سعيد رئيس وحدة شرطة المرافق بالحي، لمعاينة موقع البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع قوات قسم شرطة اللبان.

وأسفرت المعاينة عن وجود أعمال ترميم مخالفة بدون ترخيص بالعقار السالف ذكره، وتم إيقاف الأعمال المخالفة وإزالة المخالفات التي تمت من خلال مقاول الهدم والإزالة الخاص بالحي، بحضور إدارات؛ إشغال الطريق والمتابعة الميدانية والمشروعات ووحدة التدخل السريع بالحي.

ولا تزال أعمال الرقابة والرصد لأي مخالفات مستمرة بنطاق الحي، وذلك لفرض الإنضباط والإلتزام بالشوارع نطاق الحي.

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