المنتجين الزراعيين تكشف حقيقة ارتفاع أسعار البطاطس بالأسواق

أكد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، أنه لا توجد أى أزمة فى ارتفاع أسعار محصول البطاطس هذا العام مثلما حدث العام الماضى وذلك لحرص الحكومة على استيراد تقاوى البطاطس لتجنب حدوث الأزمة.



وأشار "واصل" خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن شائعات ارتفاع أسعار البطاطس هدفها احتكار بعض التجار للمحصول لطرحها بأسعار مرتفعة بعد ذلك.



وقال "نقيب المنتجين الزراعيين" إن محصول البطاطس له مميزات من أهمها أنه يمكن حفظ المحصول لمدة شهرين أو أكثر بالثلاجات وهذا ما يقوم به بعض التجار وليس الفلاحين لأنهم مضطرون للبيع بعد الحصاد.



وأضاف أن وصول كيلو البطاطس حتى 5 جنيهات مناسب ؛حيثُ أن تقاوى البطاطس مكلفة وكذلك نقلها ، منوهًا إلى أن إنتاج البطاطس وفير هذا العام والدولة حريصة على ذلك باستمرار.

