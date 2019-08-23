عمرو الجنايني يترأس أول اجتماع للجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة.. غدا

تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعها الأول في الواحدة ظهر غد السبت برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد.



ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني في استقبال وسائل الإعلام اعتبارا من الثانية والنصف بعد الظهر في قاعة المؤتمرات الصحفية تمهيدا لعقد مؤتمر صحفي لتقديم اللجنة وإعلان ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع من قرارات.



يذكر أن الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية كشف قى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" عن ملامح الاجتماع الأول للجنة وقال أنه سوف يشمل إجراء تعديل فى لائحة النظام الأساسي لتفادي وجود أية ثغرات فى اللائحة التى لم يتم اعتمادها بشكل رسمي من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".



وأشار جمال محمد علي إلى أن تعيين المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى خلفا للمكسيكى خافيير آجيرى سيكون على أجندة الملفات المطروح مناقشته في اجتماع السبت فى ظل طرح العديد من الأسماء على الساحة لتولى القيادة الفنية للفراعنة الكبار.



وأوضح جمال محمد علي أن الاجتماع سوف يتطرق إلى طرح برنامج لتطوير المدربين والارتقاء بمستواهم خلال الفترة القادمة من أجل اكتساب الخبرات والاستفادة منهم مستقبلا إلى جانب مناقشة شروط المسابقات والمساهمة فى تطويرها من أجل إفادة الكرة المصرية.



وشدد نائب الجبلاية على أن اللجنة الخماسية لن تعقد اجتماعاتها بشكل شهرى لمناقشة الملفات المطروحة على الساحة الرياضية، لافتا الى أن الاجتماع سيكون شبه يومى فى بعض الأحيان من أجل تذليل أية عقبات بعد انطلاق المسابقات المحلية خلال الفترة القادمة.

