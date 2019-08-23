الأحد المقبل.. سادس ندوات ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين

يواصل برنامج ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين، يوم الأحد المقبل، بمسجد مدينة البعوث الإسلامية عقب صلاة المغرب، سادس ندواته بعنوان (الهجرة النبوية أسرار وأحكام)، بحضور الدكتور/ أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور/ سعد جاويش، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.



وعقدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء خمس ندوات سابقة لملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين تحت عنوان (السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن: أحكام وضوابط وآثار) و(الفكر المنحرف - أسبابه- منطلقاته - علاجه )، و(القضايا الفقهية المعاصرة بين العلم والدين)، و(بلسان عربي مبين..اللغة العربية وأثرها في فهم النصوص الشرعية)، و(آيات من القرآن الكريم بين التناول السقيم والفهم المستقيم).



يذكر أن الهيئة تعقد الملتقى يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك انطلاقًا من قيام الأزهر الشريف بدوره في تقديم الرؤيا الصحيحة للإسلام والدفاع عنه في كل المحافل، وإيمانًا من الهيئة بدورها في ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، وإقامة جسور التواصل مع شباب العالم كله وبخاصة شباب العالم الإسلامي.