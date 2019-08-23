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مجلس الأمن الوطني العراقي يؤكد تطبيق قرار إلغاء موافقات الطيران بأجوائها

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:37 م
الأجواء العراقية
الأجواء العراقية
أ ش أ
أكد مجلس الأمن الوطني العراقي برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم /الجمعة/ تطبيق قرار إلغاء الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية، إضافة إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بنقل الأسلحة والاعتدة إلى أماكن خزن مؤمّنة خارج المدن.

وشدد مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - على أن جميع التشكيلات العسكرية ومن ضمنها الحشد الشعبي كان لها الدور الكبير بمحاربة الإرهاب وتحرير الأراضي والمدن العراقية من الإرهاب، موضحا أن الحكومة مسؤولة عن حمايتها.

ولفت إلى ضرورة متابعة تطبيق قرار إلغاء الموافقات الخاصة بتحليق جميع أنواع الطيران في الأجواء العراقية، إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أصوليا، فضلا عن اتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بنقل الأسلحة والاعتدة إلى أماكن خزن مؤمّنة خارج المدن.

كما تم الموافقة على قيام وزارة الدفاع بإبرام مذكرة التفاهم العسكري مع نظيرتها وزارة الدفاع اللبنانية"، مقِرا "السياسة الوطنية لتأهيل المجتمع بعد تحرير المدن من تنظيمات داعش الإرهابية.

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