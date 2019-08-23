جابوا سيرته.. أغنية جديدة في ألبوم أصالة في قربك

تستعد الفنانة أصالة نصري، لطرح ألبومها الجديد "في قربك" خلال الفترة القليلة القادمة، حيث طرحت منه بالفعل أكثر من أغنية منها "نكتة بايخة"، و"حاجة متخصكش"، و"ما بقاش سر".



ويتضمن ألبوم أصالة نصري الجديد، أغنية جديدة بعنوان "جابوا سيرته" من المفترض طرحها خلال الأيام القليلة القادمة على قناتها الرسمية عبر "اليوتيوب"، وهي من كلمات عبدالرحمن محمد، وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم.



وتتعاون أصالة نصري في هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أحمد زعيم، وأمير طعيمة، وعمرو المصري، وعمر عادل، وأحمد مصطفى، وغيرهم.



يذكر أن أصالة نصري، حققت نجاحا كبيرا في أغنية "بنت أكابر" والتي طرحتها خلال الأشهر القليلة الماضية، وهي أغنية باللهجة الصعيدية من كلمات أبو نعمة، وألحان محمود الخيامي.