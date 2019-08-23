انت عار على الإسلام.. هجوم رواد السوشيال ميديا على معز مسعود بعد انفصاله عن شيري عادل

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #معز_مسعود وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا بعد انفصاله عن الفنانة شيري عادل وجاءت التعليقات كالتالي:



‏‎#معز_مسعود

انت داعيه للدين ولا داعيه للزواج من الجميلات والطلاق منهم



‏جامد جدا انت يعني عشان تتجوز ٣ قمرات وتطلقهم

توم كروز انت واحنا مش واخدين بالنا

هما وحشين وانت ملاك بجناحين😂😂😂😂

‎#معز_مسعود.



‏انت ايه يا اخي مفيش جواك بني ادمين، حد يطلق واحده زي دي ‎#معز_مسعود.



‏‎#معز_مسعود

جارى البحث عن عارضة ازياء 😂😂😂.



‏‎#معز_مسعود

الدور علي مين يا برنس😉



‏‎#معز_مسعود

يا ريت تختفى بقى من اى وسائل تواصل اجتماعى لأنك بقيت " عار " على كل من يقدم نفسه للناس على انه داعية إسلامى.



وأعلنت الفنانة شيري عادل، أمس انفصالها عن المؤلف والمنتج معز مسعود منذ شهور، مبينة أن العلاقة بينهم لاتزال قائمة علي الصداقة الجيدة.

