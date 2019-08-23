ترامب يرد غاضبا على رسوم صينية: سرقتمونا ولسنا بحاجة إليكم

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تغريدات غاضبة، علق فيها على قرار الصين فرض رسوم جمركية انتقامية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.



وكتب ترامب في تغريدته موجها كلامه للأمريكيين "دولتكم خسرت بغباء تريليونات من الدولارات أمام الصين على مدى سنوات طوال. لقد سرقوا حقوق ملكيتنا الفكرية بقيمة مليارات الدولارات سنويًا، وهم يريدون الاستمرار في ذلك. لن أدع ذلك يحدث. إننا لسنا بحاجة إلى الصين وبصراحة سنكون في وضع أفضل بدونها".



وأضاف ترامب "إن الحجم الهائل من الأموال التي ربحتها وسرقتها الصين من الولايات المتحدة عامًا بعد آخر لمدة عقود يجب أن يتوقف وسوف يتوقف. إن شركاتنا الأمريكية العظيمة مطالبة بالبحث فورًا عن بديل للصين، بما في ذلك سحب استثماراتها من الصين وضخها في الولايات المتحدة".



وأكد ترامب" سوف أرد على تعريفات الصين اليوم بعد الظهيرة. هذه فرصة رائعة للولايات المتحدة. لقد أصدرت توجيهاتي أيضًا لجميع شركات الشحن مثل فيديكس وأمازون وأبس وهيئة البريد لرفض تسليم شحنات عقار الفنتانيل الواردة من الصين (أو أي مكان آخر). الفنتانيل يقتل 100 ألف أمريكي سنويًا. الرئيس الصيني قال إن هذا سيتوقف ولم يحدث. إن اقتصادنا أضخم بكثير من الاقتصاد الصيني بفضل مكاسبنا خلال نصفي العام الماضيين، وسنمضي على هذا النحو".



وكشفت الصين اليوم الجمعة عن رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية تُقدر قيمتها بنحو 75 مليار دولار، وذلك في أحدث تصعيد للنزاع التجاري الطويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم.



وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة خمسة أو عشرة بالمئة على 5078 منتجا أمريكي المنشأ منها منتجات زراعية ونفط خام وطائرات صغيرة وسيارات.



وسيبدأ تطبيق الرسوم على بعض المنتجات في الأول في سبتمبر على أن تسري الرسوم على بقية المنتجات في 15 ديسمبر.