الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شبكات مياه الزيتون تجتاز كافة المراجعات الفنية المؤهلة لتجديد شهادة للإدارة الفنية المستدامة TSM

مركز خدمه عملاء الزيتون
مركز خدمه عملاء الزيتون
آية الجارحي

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن نجاح منظومة شبكات الزيتون في اجتياز كافة الاختبارات والمراجعات الفنية الدقيقة اللازمة للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM).

وذلك في خطوة تعكس طفرة ملموسة في معدلات الأداء المؤسسي

 ويأتي هذا الإنجاز كترجمة عملية لاستراتيجية الدولة المصرية في رقمنة القطاعات الخدمية ورفع كفاءة الأصول الحيوية.

صرح المهندس إسماعيل عبد ربه - رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أن شبكات  الزيتون  قد اجتازت بنجاح كافة المراجعات الفنية المؤهلة للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM ،بعد تطبيقها أحدث النظم فى توفير الوقود والمتابعة الفنية و الالكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والادارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة فى ادارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها الشبكة.

وأوضح المهندس إسماعيل عبد ربه أن الشركة لا تدخر اى جهد فى تزويد كافة المواقع التابعة لها بكافة عناصر تحقيق الجودة الفنية لضمان انتاج مياه شرب عالية الجودة تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية  ، وأضاف  أن شركة مياه الشرب بالقاهرة لديها خطة طموحة لاعتماد كافة مواقعها والحصول على شهادات الجودة والاعتماد فى كافة مجالات وقطاعات الشركة تحقيقاً لمعايير الجودة الشاملة ، وتطرق رئيس الشركة إلى أن عملية إنتاج مياه الشرب تتم على مدار الساعة من خلال فرق عمل فنية متخصصة على أعلى مستوى لضمان استدامة وسلامة مأمونية مياه الشرب بالقاهرة.

جديد بالذكر أن شبكات مياه الزيتون تبلغ مساحتها الإجمالية 12كم مربع،  وتمتد خدماتها بمناطق (الزيتون وحدائق القبة وحلمية الزيتون ومنشية البكري، بجانب جزء من الأميرية)،  ويبلغ عدد المستفيدين من خدماتها حوالى 370 ألف نسمة. وتبلغ كمية المياه المنتجة  من الشبكة يوميا 312 ألف متر مكعب . وتتغذي شبكات الزيتون بالمياه من محطتي الأميرية ومسطرد.

وأكد المهندس اسماعيل عبد ربه على أن الشركة تعمل باستمرار على تطوير وتحديث شبكات المياه القديمة، واستبدالها بشبكات جديدة تضمن استمرارية توريد المياه بجودة عالية، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لتطبيق أحدث التقنيات في معالجة وتنقية المياه، مما يضمن سلامة المياه وصحتها للمواطنين.
 

الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
