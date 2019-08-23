مستشارو مجموعة السبع يناقشون إجراءات ملموسة بشأن حرائق الأمازون

قال مصدر دبلوماسي فرنسي اليوم الجمعة إن مستشارين لقادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى يناقشون اتخاذ إجراءات ملموسة حيال حرائق غابات الأمازون خلال قمة المجموعة في فرنسا.



وأضاف المصدر لرويترز "نعمل على مستوى المستشارين لاتخاذ مبادرات ملموسة بشأن الأمازون في إطار مجموعة السبع... المحادثات جارية".



وضغط الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو للتحرك للحد من الحرائق التي تستعر في غابات الأمازون المطيرة.



وقالت أيرلندا وفرنسا بالفعل إنهما قد تعطلان اتفاقا تجاريا مع مجموعة ميركوسور في أمريكا اللاتينية.