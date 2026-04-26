واقعة مأساوية.. محامٍ ينهي حياة والدته داخل مسكنهما بالإسماعيلية



شهدت محافظة الإسماعيلية حادثًا مأساويًا أثار حالة من الصدمة بين الأهالي، بعدما أقدم محامٍ على إنهاء حياة والدته المسنة داخل مسكنهما، في واقعة يجري التحقيق في ملابساتها.



وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم ادعى وجود خلافات أسرية وزعم قيام والدته بأعمال سحر وشعوذة ضده، وهو ما دفعه – وفق روايته – إلى ارتكاب الواقعة، في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية فحص جميع الملابسات والدوافع الحقيقية للحادث.

وعقب البلاغ، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تم نقل جثمان السيدة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على تفاصيل الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.