علاج تجاعيد اليدين بـ 5 وصفات والنتيجة مبهرة



الوصفة الأولى لـ علاج تجاعيد اليدين:

المكونات:

- 2 ملعقة صغيرة من العسل.

- بياض البيض.

طريقة التحضير:

مزج العسل ببياض البيض جيدًا ووضعهم على اليدين لمدة عشر دقائق، ومن ثم شطفهم بالماء الفاتر.

- فقد يحتوي البيض على كمية وفيرة من البروتين تحفز على إنتاج الكولاجين المسئول عن استعادة البشرة صحتها وشبابها.

الوصفة الثانية لـ علاج تجاعيد اليدين:

المكونات:

- ثمرة موز.

- 3 ملاعق كبيرة حليب

طريقة التحضير:

قوم بهرس الموز وإضافة الحليب ومزجهم جيدًا، ومن ثم وضع المزيج على اليدين وغسلهم بعد ربع ساعة.

الوصفة الثالثة لـ علاج تجاعيد اليدين:

المكونات

- بطاطس متوسطة الحجم.

- ملعقة زيت زيتون.

- ملعقة حليب.

- ملعقة عسل.

طريقة التحضير:

- قوم بسلق البطاطس ثم هرسها.

- ضيف البطاطس إلى باقي المكونات ومزجهم جيدًا.

- ضع المزيج على يدك لمدة ربع ساعة ثم اغسل اليدين جيدًا.

- كرر هذه العملية 3 مرات اسبوعيًا مع الاستمرار في ترطيب اليدين.

- البطاطس تحتوي على مادة مبيضة تزيل الاسمرار وتجعل اليدين ناعمتين .

الوصفة الرابعة لـ علاج تجاعيد اليدين:

المكونات:

- ميرمية.

- ماء.

طريقة التحضير:

- قوم بوضع الميرمية في الماء المغلي ونتركها حتى تبرد.

- ثم ضعي اليدين في منقوم الميرمية لمدة ربع ساعة.

- قوم بتجفيف اليدين لاحقًا وترطيبهم بالكريم المخصص للترطيب.

الوصفة الخامسة لـ علاج تجاعيد اليدين:



المكونات:

- شرائح الأناناس المهروسة.



طريقة التحضير:

- اهرس الالأناس ووضعه على اليدين مع التدليك بين الأصابع واليد بأكملها لمدة تتراوح من 10 لـ 15 دقيقة ، ثم قوم بشطف اليدين جيدًا.

- يعتبر الأناناس غني بفيتامين "سي" الذي يساعد كثيرًا في القضاء على التجاعيد.



نصائح لتفادى تجاعيد اليدين :

- الحرص على ترطيب اليدين بشكل يومي.

- تجنب تعرض اليدين للشمس لمدة طويلة.

- ارتداء القفازات أثناء جلي الأطباق أو غيرها من الأعمال التي تزيد من خشونة اليدين.

- الاهتمام بتجفيف اليدين جيدًا، حتى لا يصيبهم الجفاف والتشقق.

- المواظبة على غسل اليدين بالحليب الحامض بعد الانتهاء من غسل الأطباق.

- شرب الكثير من المشروبات السوائل.

- الحرص على تدفئتهم في فصل الشتاء.

- تناول الخضراوات والفواكه.

- استخدام قشر الليمون لتوحيد وتفتيح لون اليدين.



تجاعيد اليدين تلك الخطوط التي تنذر بأن السيدات يسرنا نحو التقدم في السن دون إنكار سنهن الحقيقي، ليكن الظهور الأول للتجاعيد بمثابة وحش يخيف السيدات في بداية الأربعينيات ويصيبهن بالتوتر والشعور بعدم الرضا عن النفس، فتكون الوصفات لعلاج تجاعيد اليدين هي الدرجة الأولى في سلم علاج التجاعيد، لذلك نقدم عدد من الوصفات لعلاج تجاعيد اليدين.