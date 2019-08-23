محسن عادل: خفض سعر الفائدة يساهم فى جذب الاستثمار الأجنبي.. فيديو

قال محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن إرهاصات تخفيض أسعار الفائدة كانت متواجدة منذ شهرين داخل الاقتصاد المصري بسبب منحنى تراجع معدلات التضخم الذي أعطى أريحية للبنك المركزي لتقليل معدلات الفائدة الإستثنائية.



وأضاف محسن عادل في مداخلة هاتفية على قناة " الغد الإخبارية"، أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرض صندوق النقد نبدأ في تنفيذ استراتيجية تحفيزية للاقتصاد المصري وتخفيض الفائدة.



وتابع محسن عادل: "الحرب التجارية والاتجاه المتصاعد من البنوك المركزية حول العالم لتخفيض الفائدة أعطى مؤشرا للبنك المركزي باتخاذ قرار التخفيض".



وأكمل محسن عادل: "هناك سيولة في الاقتصاد المصري تحتاج إلى إعادة توجيه للاستثمار المباشر، ومن مزايا خفض الفائدة تخفيف العبء على فوائد الدولة للدين العام، وتنشيط حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة القادمة، وحل المشاكل في أسواق المال والبورصة، ورفع القيمة المالية للأصول المتداولة في الأصول المصرية".

