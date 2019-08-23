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رياضة

حفلة أهداف.. الأهلي يكتسح اطلع بره 9 - 0 في تمهيدي أبطال أفريقيا.. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:06 م
الاهلي واطلع برا
الاهلي واطلع برا
نور عادل - حسن العمدة
اكتسح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منافسه فريق اطلع بره بتسعة أهداف دون رد بالمباراة التي أقيمت اليوم في استاد الجيش ببرج العرب في إياب الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وافتتح الأهلي سجله التهديفي عن طريق صلاح محسن بعد 6 دقائق فقط من صافرة البداية، بينما سجل الهدف الثاني حسين الشحات بالدقيقة 19 بهدف من صناعة محمد مجدى أفشة.

واستطاع صلاح محسن التسجيل من جديد بالدقيقة 41 من عمر المباراة ليعلن عن الهدف الثالث، ومن بعده أحمد فتحي قبل انتهاء الشوط الأول ليعلن عن الهدف الرابع.

وفي الشوط الثاني استطاع حسين الشحات من اضافة الهدف الخامس بالدقيقة 46، بينما سجل الهدف السادس حمدي فتحي من تسديدة من خارج منقطة الجزاء بالدقيقة 54، كما اضاف الهدف السابع حسين الشحات بالدقيقة 61.

واستطاع حمدي فتحي تسجيل الهدف الثامن من ضربة رأس بعد استقبال الركلة الركنية بالدقيقة 66، كما سجل في مرماه المدافع مصطفى سالم الهدف التاسع بالدقيقة 81.

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