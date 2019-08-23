سيبنا بقى يا عم.. جماهير الأهلي تهاجم أزارو بعد تألق صلاح محسن

شنت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ملعب برج العرب، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام اطلع بره بطل جنوب السودان، هجومًا على المهاجم المغربي وليد أزارو.



وهتفت جماهير الأهلي في نهاية المباراة: "وليد أزارو مين .. تي شيرت الأهلي كبير، سيبنا بقى ياعم .. خلي عندك دم."



وحقق الأهلي فوزا كبيرا على إطلع بره بنتيجة 9 - 0، ليتأهل لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

