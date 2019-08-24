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طريقة عمل السمك الفيليه المشوي بالخضار

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:19 ص
طريقة عمل السمك الفيليه
طريقة عمل السمك الفيليه المشوي بالخضار
آية التيجي
لعشاق المأكولات البحرية، والذين يُحبون تناول الأسماك بكافة أنواعها بسبب فوائدها الكثيرة، فسوف نقدز لكم طريقة عمل السمك الفيلية المشوي بالخضار، على طريقة الشيف سنان بطرس.

وقت التحضير: ٢٠ دقيقة
وقت الطبخ: ٦٠ دقيقة
الكمية: تكفي لعمل ٤ قطع

إذا كنتي من عشاق صوانى سمك بالفرن إليكي طريقة عمل السمك الفيليه المشوي بالخضار، والذي سوف ينال اعجاب اطفالك، وعائلتك بأكملها، ويمكن ان تقدميها مع سلطة الجرجير و الأرز الصيادية.

طريقة عمل السمك الفيليه المشوي بالخضار

مقادير السمك الفيلية المشوي بالخضار:

أربع شرائح من سمك الفيليه.
حبتان من الكوسا المقطعة إلى قطع دائريّة.
حبتان من الجزر المقطع إلى قطع دائريّة.
فصّان من الثوم المهروس.
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
ملح، وبهار مشكل.
نصف كوب من الصنوبر المحمص.
كوب من السبانخ المفروم.

طريقة عمل  السمك الفيليه المشوي بالخضار:
1- ندهن صينيّة فرن بالزبدة، ونسكب فيها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم نقوم باضافة النكهة للسمك بالملح، والبهارات، ونضعه في الصينيّة. نوزع فوقه الجزر، والكوسا، ثمّ ندخل الصينيّة إلى فرن مسخن مسبقًا على حرارة 200 درجة مئويّة، 

2- ونتركها لمدة ربع ساعة حتى ينضج السمك. نخلط السبانخ، والصنوبر، والثوم، وباقي كميّة زيت زيتون مع بعضها البعض.

3- نضع السمك المشوي في طبق التقديم، ونسكب فوقها خليط السبانخ مع الصنوبر.

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