رضوى رضا: أهدى الفوز لكل من دعمني.. وانتظرونى فى طوكيو

أهدت رضوى رضا، بطلة منتخب مصر للتايكوندو فوزها بفضية نهائى منافسات التايكوندو فى وزن - ٥٧ كجم إلى كل من دعمها.



وأعربت رضوى رضا عن سعادتها بهذا الفوز قائلة: " خضت منافسات قوية والحمد الله توجت كل الجهود بالميدالية الفضية، وأهدى الفوز لكل من ساندنى ودعمنى من أجل تحقيق الفوز، وأوجه الشكر لكل من تابعنى وانتظرونى فى طوكيو ٢٠٢٠".



جاء هذا الفوز على صالة قصر الرياضة(مولاى عبد الله) بمدينة الرباط، وذلك فى إطار فعاليات دورة الألعاب الأفريقية التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من ١٦ إلى ٣١ أغسطس ٢٠١٩.



كانت رضوى رضا قد وصلت للنهائى بعد فوزها فى أول مبارياتها بدور ربع النهائي على لاعبة ليسوتو ريتابيل تجوتجو بنتيجة ٢٣-٥. ثم فازت في دور نصف النهائي على لاعبة كوت ديفوار باناسا ديوماند بنتيجة ٥-٣.



ووجهت رضوى رضا الشكر لوزير الرياضة، كما وجهت الشكر لعمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو وأعضاء مجلس الإدارة على ما قدموه من جهد، كما وجهت الشكر للبنك الأهلى المصرى الراعى الرسمى لها ولفريق الفراعنة الأوليمبى الذى تنتمى له الذي قدم الدعم الكبير لها على مدار الفترة الماضية.



كما وجهت الشكر لروابط الرياضية على ما بذلوه معها من جهد ومتابعة اهتمام من أجل المشاركة فى عدد من البطولات الهامة بالإضافة إلى معسكر صربيا الذى شارك فيه مدرب المنتخب الصربى وكان خطوة هامة للإعداد لدورة الألعاب الأفريقية.