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هوسا.. رياضة بديلة بالرقص على الأنغام العربية.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:11 ص
شريف فرنسا مدرب فيتنس
شريف فرنسا مدرب فيتنس
القسم الميداني - عدسة : صلاح مهدي
لم تعد ممارسة الرياضة تأخد الشكل التقليدي القديم الذي يستصعبه معظم الناس، بل ظهر نظام جديد من نوعه يطلق عليه "هوسا"، وهو نظام رياضي راقص علي ايقاعات شرقية وهندية وهيب هوب اثبت جدارته في إمكانيه حرق قدر أكبر من الدهون والسعرات الحراريه اضافه لوجود حاله من الحيويه والمرح الغير طبيعيه التي يحققها تطبيق برنامج هوسا.

وأجرى صدي البلد حوار مع "شريف فرنسا" مدرب فيتنس وصاحب برنامج هوسا.     

المدرب شريف فرنسا، أكد أن الفكرة بدأت من حبه وإدراكه لأهمية الرياضة، فحاول البحث عن بدائل ممتعة غير مملة تحقق فقدان الوزن والحصول علي اللياقة البدنية، ولم يجد امتع من الرقص خاصه انه علي إيقاعات قريبة من أذواقنا.


وأضاف فرنسا، ان هناك هدفين من برنامج هوسا الأول خلق جو مريح خالي من ضغوط نمط الحياة قادر علي تحسين صحتهم بدنيا و نفسيا، والتاني وجود برنامج رياضي سهل و ممتع بموسيقتنا وهويتنا يجعل المجتمع ينظر للرياضه بمنظور جديد

واشار إلى ان هناك صعوبات واجهته حيث تعرض للهجوم بشكل كبير خاصه في البدايه نظرا لعدم تقبل مجتمعنا الشرقي فكره الرقص تحديدا رقص الرجل ولكنه حاول علي الاستمراريه و المواظبه و بالفعل استطاع جمع عدد كبير من الأشخاص الذين عملوا علي دعمه وتأييده، لافتا إلى ان الصعوبات لم تقتصر علي ذلك بل واجه مشكلة ايضا في محاولته للحفاظ علي لياقته البدنية برغم تقدمه في العمر

أضافت دنيا حسين مدربة مقيمه في السعوديه ، أنها تعمل مدربة فيتنس منذ ١٤ عاما، وانضمت لفريق هوسا لتميزه، حيث يعتمد علي الفنون العربية والفلكور لكل بلد و يختلف عن الزومبا التي تعتمد علي الاتيني بشكل كبير .

أما يوريا ادريس، مدربة الفتنس منذ ١٠ سنوات والمقيمة في الكويت، أكدت انها سوف تعمل علي نشر الفكرة في الكويت خصوصا ان الشعب الكويتي يحبون الاغاني العربيه و يجدون فيها متعة كبيره.

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