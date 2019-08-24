سكان القطامية يشكون من تكسير الأرصفة والقمامة

أرسل طارق مصطفى، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار القمامة بالقطامية.



وأوضح "طارق مصطفى" أن منطقة القطامية تعانى من تعديات الباعة الجائلين وانتشار أكوم القمامة بالشوارع الجانبية وتكسير الأرصفة، ما يفسد المظهر الحضاري.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.