شاهد .. جيهان خليل تتألق بـ الأحمر في أحدث ظهور

شاركت الفنانة المغربية جيهان خليل جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وظهرت جيهان خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، وهي ترتدي فستان من اللون الاحمر، ونالت الصور إعجاب الجمهور.



يذكر أن جيهان خليل بدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها في مسلسل "الخانكة" مع الفنانة "غادة عبد الرازق" وتم طرحه في رمضان 2016.



وأحدث أعمالها مسلسل بعنوان "علامة استفهام" بمشاركة الفنان محمد رجب وتم طرحه في رمضان 2019.