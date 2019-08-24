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أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 24 -8- 2019.. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:02 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
مي محمد
سجلت أسعار الدولار اليوم السبت، 24 - 8 – 2019 في مصر  استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.63 جنيه للشراء، مقابل 16.53 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في مصر

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم، السبت، 24 - 8 – 2019، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم في مصر 

وجاءت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، السبت، 24 – 8 – 2019، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 16.63 جنيه، وشراء 16.53 جنيه.
سعر اليورو: بيع 18.53 جنيه، وشراء 18.41 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني: بيع 20.16 جنيه، وشراء 20.05 جنيه.
سعر الين اليابانى: بيع 15.65 جنيه، وشراء 15.55 جنيه.
سعر الفرنك السويسري: بيع 17.05 جنيه، وشراء 16.94 جنيه.

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