أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 24 -8- 2019.. فيديو





أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم في مصر



وجاءت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، السبت، 24 – 8 – 2019، على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: بيع 16.63 جنيه، وشراء 16.53 جنيه.

سعر اليورو: بيع 18.53 جنيه، وشراء 18.41 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني: بيع 20.16 جنيه، وشراء 20.05 جنيه.

سعر الين اليابانى: بيع 15.65 جنيه، وشراء 15.55 جنيه.

سعر الفرنك السويسري: بيع 17.05 جنيه، وشراء 16.94 جنيه.



واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عنوأسعار العملات الأجنبية اليوم، السبت، 24 - 8 – 2019، بما في ذلك