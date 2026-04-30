برلمان

النائب عادل ناصر يطالب بالتوسع في التدريب المهني ضرورة لبناء إنسان قادر على قيادة التنمية

تقدم النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن العامل المصري كان ولا يزال في قلب المشروع الوطني، وحجر الزاوية في معركة البناء والتنمية وحماية مقدرات الدولة.

وشدد النائب عادل ناصر على أن عمال مصر يمثلون خط الدفاع الأول عن الإنتاج الوطني واستقلال القرار الاقتصادي، باعتبارهم الامتداد الحقيقي لقيم العمل والعدالة الاجتماعية، التي تقوم عليها قوة الدولة واستقرارها.

وأكد أن دعم حقوق العمال وتعزيز دورهم في العملية الإنتاجية يمثلان الضمانة الأساسية لتحقيق تنمية حقيقية قائمة على الاعتماد على الذات، وليس على التبعية أو الاستيراد، مشيرًا إلى أن قوة أي دولة تقاس بقدرتها على تمكين عمالها وحماية حقوقهم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في دعم العمال من خلال المشروعات القومية والتوسع في مجالات الإنتاج، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الانحياز الواضح للطبقة العاملة، عبر سياسات اقتصادية تعزز الصناعة الوطنية وتدعم بيئة عمل عادلة تحفظ كرامة العامل.

ودعا إلى ضرورة إعادة الاعتبار للقطاع العام باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القومي، إلى جانب دعم الصناعات الوطنية وحمايتها من المنافسة غير المتكافئة، بما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

كما شدد على أهمية التوسع في برامج التدريب والتأهيل الفني للعمال، وربطها باحتياجات خطط التنمية، مؤكدًا أن بناء الإنسان المصري القادر والمُدرب يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز مكانة الدولة.

وأكد ناصر على أن عمال مصر سيظلون دائمًا في مقدمة الصفوف، يحملون مسؤولية الإنتاج والبناء، وأن الانحياز لهم ليس خيارًا سياسيًا، بل واجب وطني يعكس جوهر الدولة المصرية الساعية إلى العدالة والكرامة والتنمية الشاملة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

