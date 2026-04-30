حبس 3 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه بـ فلوس مخدرات

قررت جهات التحقيق المختص حبس 3 متهمين لقيامهم بغسل 100 مليون متحصلات من المخدرات .

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية وشراء المركبات والعقارات) هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (100مليون جنيه تقريباً).